Столичный Депздрав опроверг данные о снижении объёмов помощи онкобольным

Заявления о том, что онкологическая помощь москвичам оказывается не в полном объёме, не соответствуют действительности. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы. По данным ведомства, ни один профильный городской стационар не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии коронавируса.

— Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день, — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что все пациенты перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник были переведены для продолжения лечения в московские стационары. В частности, для них город дополнительно предоставил около сотни коек на базе НИКИО им. Свержевского. Кроме того, некоторые онкобольные пациенты в Москве начали получать лечение на дому, чтобы не подвергать себя дополнительной вирусной нагрузке. В частности, для пациентов с опухолями предстательной и молочной желёз было организовано проведение гормонотерапии, прямо не выходя из квартиры.

— К пациентам выезжают врач с медицинской сестрой и при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат, — сообщили в Депздраве.

Ранее Лайф рассказывал, что в России разрабатывают комплекс для дистанционного определения онкологии. Учёные уже создали специальный излучатель, который позволяет на расстоянии 10–12 метров проводить исследование организма человека без иголок и разрезов.