ВОЗ: Москва — в начале фазы стабилизации по CoViD-19

Москва пока находится в начале фазы стабилизации по коронавирусу, статистика заболеваемости новой инфекцией ещё высока, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович.

— В последнее время мы видим снижение темпов роста по заболеванию, но цифры ещё высоки, мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации, — пояснила Вуйнович, говоря об эпидемии в Москве.

По её словам, важно ориентироваться на такие вещи, как регулярное значительное сокращение числа новых случаев, а также показатель воспроизводства. По сообщениям представителя ВОЗ, он должен быть меньше единицы.

Согласно данным на 21 мая, в Москве число зарегистрированных случаев CoViD-19 составило за сутки 2913, а выписанных — 3746.