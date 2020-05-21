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ВОЗ: Москва — в начале фазы стабилизации по CoViD-19

Число новых зарегистрированных случаев в столице составило 2913 за сутки.

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Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Москва пока находится в начале фазы стабилизации по коронавирусу, статистика заболеваемости новой инфекцией ещё высока, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович.

В последнее время мы видим снижение темпов роста по заболеванию, но цифры ещё высоки, мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации, — пояснила Вуйнович, говоря об эпидемии в Москве.

По её словам, важно ориентироваться на такие вещи, как регулярное значительное сокращение числа новых случаев, а также показатель воспроизводства. По сообщениям представителя ВОЗ, он должен быть меньше единицы.

Согласно данным на 21 мая, в Москве число зарегистрированных случаев CoViD-19 составило за сутки 2913, а выписанных — 3746.

В РФ число заражённых выросло на 8849, общее их количество достигло 317 554.

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