В Москве число вылечившихся от коронавируса превысило 40 тысяч

За последние сутки число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось ещё на 3746 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 40 682, — сказала Ракова.