В Москве число вылечившихся от коронавируса превысило 40 тысяч

За последние сутки число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось ещё на 3746 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 40 682, — сказала Ракова.
Напомним, накануне в Москве от коронавируса за сутки вылечилось рекордное число пациентов — 5440 человек. По последним данным, за весь период эпидемии в стране число выявленных случаев CoViD-19 превысило 300 000. При этом, по данным оперштаба, смертность от коронавируса в процентном соотношении остаётся на рекордно низком уровне.