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В Москве число вылечившихся от коронавируса превысило 40 тысяч

За сутки из больниц выписали 3746 человек.

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Фото © Pixabay

За последние сутки число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось ещё на 3746 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 40 682, — сказала Ракова.

Напомним, накануне в Москве от коронавируса за сутки вылечилось рекордное число пациентов — 5440 человек. По последним данным, за весь период эпидемии в стране число выявленных случаев CoViD-19 превысило 300 000. При этом, по данным оперштаба, смертность от коронавируса в процентном соотношении остаётся на рекордно низком уровне.

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