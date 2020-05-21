Девушка показала своё лицо без прикрас, устав скрывать акне с помощью ретуши и макияжа

Ещё несколько лет назад 23-летняя Кадижа ни за что бы не поверила, что когда-нибудь будет работать моделью
С момента полового созревания проблемы с кожей лица становились только хуже. Девушка пыталась исправить ситуацию, но скачущие каждый месяц гормоны сводили её старания на нет
Лицо вновь и вновь покрывалось гнойничками и красными пятнами, сводя на нет уверенность и любовь к себе
Но сдаваться Кхан не собиралась. Годы борьбы за чистую кожу научили её, как ухаживать за лицом и за собой. Не только в физическом, но и в ментальном плане
Теперь, когда Кадижа может без тени сомнения сказать "Я красива!", она помогает людям по всему миру, у которых такие же проблемы, как и у неё
Если я не могу изменить свою кожу, зачем мне страдать из-за этого? <...> Вот почему я решила посмотреть на свои проблемы как на что-то позитивное и начать показывать свою кожу без макияжа, фильтров или фотошопа
Кадижа Сель Кхан
Раньше я всегда редактировала свои фотографии перед публикацией, но однажды я просто поняла, что это нечестно. Мне даже стало грустно из-за этого. Тогда я впервые запостила видео, где видна моя кожа без обработки
Кадижа Сель Кхан
Красотка завела профиль в "Инстаграме", где показывает своим подписчикам, как ухаживать за кожей, чтобы не навредить себе
Конечно, не обходится без советов по макияжу, чтобы каждый смог скрыть свои маленькие недостатки и чувствовать себя на все сто
Уверенность в себе быстро стала приносить плоды. Сейчас у Кадижи почти 400 тысяч подписчиков, благодарных ей за то, что она доказывает, что проблемы с кожей — хоть и неприятно, но вполне нормально
С блогершей даже начали сотрудничать косметические бренды, а её фотографии уже появлялись на разворотах модных журналов
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