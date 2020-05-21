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Рита Ора выбрала неподходящий ракурс для съёмки в бикини, который показал больше, чем она хотела

Вероятно, 29-летняя певица совсем заскучала в изоляции и пошла на крайние меры.

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Фото © Instagram / ritaora

Популярная британская певица Рита Ора часто обновляет свой инстаграм, но сейчас, томясь в четырёх стенах, возможности развлечь подписчиков у неё нет. Именно поэтому девушка радует поклонников снимками из сада, который располагается возле её загородного дома под Лондоном. Но не живописными видами наслаждаются фанаты, а любимой певицей, ведь с каждым разом купальник на ней становится всё меньше и меньше.

Фото © Instagram / ritaora

На последних снимках Рита предстала в крошечном бикини, который, честно сказать, мало что прикрыл. Ситуации не помог и странный ракурс, который раскрыл певицу с неожиданной стороны, так что поклонники были сражены наповал. Шикарная блондинка выбрала купальник цвета хаки и золотые украшения, которые все вместе создали очень удачный образ.

Фото © Instagram / ritaora

БОЖЕ МОЙ

Thisis.charly

Рит, просто вау

Albertkay309

Ты такая потрясающая

Pinay1281

Фото © Instagram / ritaora

Несмотря на то что Рита отгородилась от мира в загородном доме, девушка не теряет время даром. Сейчас она усиленно работает над новым альбомом, который разрабатывается уже два с половиной года. Девушка обещает, что он будет сильно отличаться от предыдущих двух, потому что Риту тянет на эксперименты. Правда, из-за коронавируса его выход откладывается на следующий год, но девушка надеется ускорить процесс.

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