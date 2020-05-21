Рита Ора выбрала неподходящий ракурс для съёмки в бикини, который показал больше, чем она хотела

Популярная британская певица Рита Ора часто обновляет свой инстаграм, но сейчас, томясь в четырёх стенах, возможности развлечь подписчиков у неё нет. Именно поэтому девушка радует поклонников снимками из сада, который располагается возле её загородного дома под Лондоном. Но не живописными видами наслаждаются фанаты, а любимой певицей, ведь с каждым разом купальник на ней становится всё меньше и меньше.

Фото © Instagram / ritaora

На последних снимках Рита предстала в крошечном бикини, который, честно сказать, мало что прикрыл. Ситуации не помог и странный ракурс, который раскрыл певицу с неожиданной стороны, так что поклонники были сражены наповал. Шикарная блондинка выбрала купальник цвета хаки и золотые украшения, которые все вместе создали очень удачный образ.

Фото © Instagram / ritaora

БОЖЕ МОЙ Thisis.charly

Рит, просто вау Albertkay309

Ты такая потрясающая Pinay1281

Фото © Instagram / ritaora