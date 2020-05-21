Известный певец сломал зубы в опасном челлендже, и зрители были готовы рыдать, пока не узнали правду

Недавно 30-летний Джейсон Деруло испугал фанатов, выложив странный ролик. На нём популярный певец принимает участие в челлендже "Кукурузная дрель". Он заявляет, что всегда хотел это попробовать, и подносит ко рту дрель с насаженным на неё поджаренным початком. Певец пытается объесть вертящуюся кукурузу и спустя пару мгновений с криком убирает инструмент, показывая сломанные зубы, пишет World of Buzz.
Такой исход никого не удивил, ведь за время проведения этого челленджа люди оставались не только без зубов, но и без волос, которые наматывались на сверло. Но это был не незнакомый бедняга с просторов Интернета, а их любимый кумир, поэтому фанаты не на шутку переполошились. Затем Джейсон выложил ещё одно видео, где он показывает подруге свои зубы, сокрушаясь о возможной цене ремонта.
Но не успели поклонники американского певца погрузиться в глубокую депрессию, как тот опубликовал новое видео — на этот раз танцевальное. В нём Джейсон сделал акцент на целых зубах, проведя по ним языком и усмехнувшись. И так подписчики поняли, что кумир над ними просто пошутил. Видео с челленджем в TikTok набрало 17,4 млн просмотров и 2,3 млн лайков.
Фото © Instagram / jasonderulo
Зейсон Деруло!
kolyyn
По итогу ты съел кукурузу или она съела тебя?
thebeekeeper911
Выглядит прям по-настоясему. Мне теперь за тебя тревозно
pokerface69
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