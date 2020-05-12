Девушка насмешила абсолютно всех, перестаравшись с автозагаром, который удалось смыть только хлоркой

19-летняя оператор медицинского call-центра Келси Чемберс из Ньюкасла, Великобритания, не первый год является фанаткой автозагара. Девушка считает, что на тёмной коже всё выглядит лучше — и макияж, и одежда. Поэтому в это тяжёлое для всех время Келси решила подбодрить себя и устроить вечер красоты. Она взяла самый тёмный оттенок автозагара и нанесла его на всё тело. Но через час ожидания девушка увидела в зеркале вовсе не красотку, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Kelsey Chambers Oconnor

Результатом Келси поделилась в "Фейсбуке", выложив фото. На нём девушка улыбалась, показывая в камеру баллон с автозагаром, но всех привлёк цвет её лица. Из бледной британки Келси превратилась в трубочиста, чем осталась не слишком-то довольна. "Да бери самый тёмный, говорили они", — пошутила под снимком девушка. Она рассказала, что этот ужас пришлось стирать очень и очень долго.

Фото © Facebook / Kelsey Chambers Oconnor

Когда я поняла, что случилось, то хохотала как ненормальная. Конечно же, я не могла показаться кому-либо в таком виде и выйти из дома Келси Чемберс

Фото © Facebook / Kelsey Chambers Oconnor