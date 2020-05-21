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Глава района в Адыгее ушёл в отставку после массового заражения CoViD-19 на похоронах

На них присутствовало около 500 человек.

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Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов досрочно сложил с себя полномочия после проведения похорон с участием нескольких сотен человек и затем массового заражения коронавирусом местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В ходе открытого голосования депутаты, согласно личному заявлению, досрочно прекратили полномочия главы муниципального образования. Исполняющим обязанности главы муниципалитета стал первый заместитель главы МО "Красногвардейский район" Темур Губжоков, — говорится в сообщении.

Напомним, 19 мая Правительство Адыгеи сообщало, что из-за проведения в Красногвардейском районе массовых похорон число случаев коронавируса в районе достигло 151. По данным "Интерфакса", на прощальном мероприятии присутствовало около 500 человек.

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