Глава района в Адыгее ушёл в отставку после массового заражения CoViD-19 на похоронах

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов досрочно сложил с себя полномочия после проведения похорон с участием нескольких сотен человек и затем массового заражения коронавирусом местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

— В ходе открытого голосования депутаты, согласно личному заявлению, досрочно прекратили полномочия главы муниципального образования. Исполняющим обязанности главы муниципалитета стал первый заместитель главы МО "Красногвардейский район" Темур Губжоков, — говорится в сообщении.