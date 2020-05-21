Навку выписали после лечения от коронавируса, Песков ещё в больнице

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала Лайфу, что её выписали из больницы после лечения от коронавируса. Сейчас тест у неё отрицательный.

— Всё хорошо, выписалась, всё нормально. Отрицательный тест. Так что всё в порядке, — рассказала она.

При этом супруг Навки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пока остаётся в больнице, но уже идёт на поправку.

Напомним, 12 мая стало известно, что у Пескова выявили коронавирус. Вместе с ним госпитализировали и его жену Татьяну Навку — у неё тоже нашли CoViD-19.