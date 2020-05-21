Путин в день рождения Шойгу наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра обороны Сергея Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Кремля. Примечательно, что сегодня глава Минобороны, который является кавалером целого ряда государственных наград, отмечает 65-летний юбилей.

— Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, — говорится в сообщении.

Орден, к которому представлен Шойгу, предназначен для награждения граждан "за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны", за научно-исследовательскую деятельность, развитие культуры и искусства, за выдающиеся спортивные достижения, а также за "значительный вклад в укрепление обороноспособности страны". Девиз ордена: "Польза, честь и слава".

Сергей Кужугетович Шойгу занимает пост министра обороны Российской Федерации с ноября 2012 года. Герой России, заслуженный спасатель Российской Федерации, он является создателем мощной мобильной службы — государственного Комитета по чрезвычайным ситуациям, который возглавлял с 1994 по 2012 год. Подробнее о биографии одного из самых популярных российских министров, отмечающего сегодня 65-летие, читайте на сайте uznayvse.ru.