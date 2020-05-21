Лидер "Краснодара" рассказал, что переболел коронавирусом

Футболист "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в начале мая заболел коронавирусом. Об этом он сам рассказал в прямом эфире в "Инстаграме". Игрок почувствовал себя плохо после возвращения в Краснодар из Махачкалы. Он сразу вызвал врачей и отправился в больницу.

— Я действительно перенёс эту болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал, — сообщил Шапи своим подписчикам.

В клубе пока никак не прокомментировали эту информацию.