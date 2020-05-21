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Лидер "Краснодара" рассказал, что переболел коронавирусом

20-летний футболист уже вылечился и готов приступить к тренировкам.

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Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Футболист "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в начале мая заболел коронавирусом. Об этом он сам рассказал в прямом эфире в "Инстаграме". Игрок почувствовал себя плохо после возвращения в Краснодар из Махачкалы. Он сразу вызвал врачей и отправился в больницу.

Я действительно перенёс эту болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал, — сообщил Шапи своим подписчикам.

В клубе пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее стало известно, что заразившиеся новой инфекцией есть в московском "Динамо". У "Локомотива" болен Джефферсон Фарфан, а у "Рубина" — Константин Плиев. В свою очередь футболисты и тренерский штаб ЦСКА сдали отрицательные тесты на коронавирус.

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