Главный лжец мирового спорта. Вся правда о допинге Лэнса Армстронга

Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг снова на первых полосах газет и в заголовках спортивных медиа. Телеканал ESPN, взрывающий Netflix мощнейшим мини-сериалом про Майкла Джордана "Последний танец", теперь решил рассказать правду и про главного лжеца мирового спорта. И вроде бы история велогонщика, штамповавшего победы с помощью допинга, уже давно известна, однако в ней всё ещё всплывают новые детали, которые могут окончательно растоптать имя Лэнса Армстронга.

В разговоре с журналистами экс-велогонщик, которому в этом году исполнится 49 лет, рассказал о том, когда конкретно начал принимать допинг и как именно это делал. Все подробности, которые сам Армстронг называет "своей правдой", станут известны 24 и 31 мая, когда выйдут обе серии проекта ESPN. Однако даже трейлер фильма "Лэнс" дал понять, что не всё, что удалось выяснить в ходе масштабного антидопингового расследования, является истиной.

Спортсмен от бога и герой Америки

Армстронг начал карьеру велогонщика в 1992 году, переквалифицировавшись из триатлониста. Громко заявить о себе получилось в 1993 году, когда Лэнс в возрасте 22 лет стал одним из самых молодых чемпионов мира в истории шоссейных велогонок. А затем случилась история, которая возвела Армстронга в ранг героя Америки. В 1996 году у него обнаружили рак яичек, вероятность выжить врачи оценивали всего в 20%. Однако Лэнс не только победил болезнь, но и триумфально вернулся в спорт. В 1998 году он занял четвёртое место в "Вуэльте", а с 1999-го по 2005-й случились легендарные семь подряд побед на "Тур де Франс".

Обвинения в допинге

Подозревать в употреблении запрещённых препаратов Армстронга начали ещё в 1999 году, но американец агрессивно отбивался от нападок прессы и некоторые газеты даже засуживал, выбивая себе миллионные компенсации за очернение своего имени. По злой иронии судьбы, когда в 2012 году доказательства вины Лэнса стали неоспоримы и ему пришлось признаться в нечестной игре, деньги пришлось возвращать. И много. Призовые, судебные иски и компенсации — по оценкам самого Армстронга, признание вины обошлось ему в 100 с лишним миллионов долларов, не считая разрушенной карьеры и потерянной репутации.

Новые факты

После антидопингового расследования Армстронга пожизненно отстранили от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом. И, конечно, забрали все титулы, завоёванные им с 1998 года, включая семь побед на "Тур де Франс" и олимпийскую медаль. Всё, что осталось у Лэнса, — это титул чемпиона мира 1993 года, который он завоевал ещё в "чистый" период своей карьеры. Во всяком случае, так считалось до заявления Армстронга в фильме ESPN.

Когда я впервые принял допинг? Вау, вот так сразу. Кажется, в 21 год Лэнс Армстронг

В 1992 году, то есть до победы на чемпионате мира в групповой гонке в норвежском Осло, Лэнсу был 21 год. Когда в 2013-м на интервью у Опры Уинфри Лэнс признался в употреблении допинга, он сказал, что начал принимать запрещённые препараты в "середине девяностых".

1992 год — это, очевидно, никакая не середина, а вполне себе начало девяностых. И эта деталь очень важна для последней серьёзной награды, которую у Лэнса ещё не отобрали. Если он действительно начал принимать допинг в 21 год, то уже даже не важно, принимал ли он его конкретно во время чемпионата мира, — подтверждённый факт применения запрещённого препарата должен вести к дисквалификации и аннулированию титула. Хотя самого Армстронга это, кажется, не особо волнует. В фильме ESPN он не стал отнекиваться и говорить, что его случайно подсадили и он даже не знал, что это за волшебная пилюля. Лэнс утверждает: он всегда знал, что принимает, и шёл на это сознательно.

Получали ли мы инъекции витаминов в раннем возрасте? Да, но они не были незаконными. Я всегда спрашивал, что мне дают, и сам принимал решение. Не было такого, чтобы кто-то говорил: "Не спрашивай, что это, просто пей". Я бы никогда на это не пошёл Лэнс Армстронг Велогонщик-допингист

Жизнь без спорта

Пока не известно, будет ли после фильма "Лэнс" инициировано расследование более ранних случаев применения Армстронгом допинга и не истёк ли срок давности этих инцидентов. Понятно только то, что самому лжечемпиону на это плевать. Он потерял кучу денег из-за судебных исков, но вернул их благодаря удачному вложению. Ещё в 2009 году Армстронг инвестировал в компанию Uber, которая сейчас стоит больше миллиарда долларов. Велогонщик признавался, что даже не знал, куда именно идут его деньги, но вложение окупилось столько раз, что, по словам самого Лэнса, "спасло его семью".