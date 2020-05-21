Антитела к коронавирусу выявили ещё у пяти депутатов Госдумы
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Ранее заболевание подтвердилось у шести парламентариев.
У ещё пятерых депутатов Госдумы экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
— Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах. Но есть и те, кто по итогам тестов увидел, что они раньше болели, потому что у них обнаружены антитела. У нас таких депутатов пять человек, — цитирует Володина РИА "Новости".
Спикер Госдумы отметил, что в случае плохого самочувствия лучше остаться дома.
Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у шести депутатов Госдумы. По данным на 18 мая, двое из них выздоровели, двое находятся в больнице, а ещё двое — на лечении и карантине дома.