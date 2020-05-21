В Донбассе погиб комбат батальона "Луганск-1"

На Украине при выполнении задания в Луганской области погиб командир украинского батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

— Вчера на Луганщине погиб комбат Сергей Губанов. Во время выполнения задания командования штаба Операции объединённых сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения, — отмечается в сообщении.