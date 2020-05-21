Лайф узнал, как дела у матери мальчиков, которых в январе бросили в Шереметьево. Она родила дочь

Мать мальчиков, которых в январе бросили в аэропорту Шереметьево, рассказала Лайфу, что в марте родила дочь, малышку назвали Алиса. Сейчас семья ожидает решения квартирного вопроса.
— Коронавирус нас не затронул. Документы вот подали на квартиру, сказали, первого числа позвонят, — рассказала Ольга.
Женщина пояснила, что живёт вместе с детьми, а адвокаты отца мальчиков Виктора давно "не трогают" семью.
Ранее ТАСС сообщил, что мужчине, бросившему детей, продлили арест до середины июня. Он находится в СИЗО № 1 Хабаровска.
Напомним, 41-летний отец вместе с детьми прилетел из Хабаровска в Москву. Оставив обоих детей в терминале D аэропорта Шереметьево, он улетел в Ростов-на-Дону, а 28 января сдался следователям в Батайске. СКР опубликовал видео допроса горе-отца, в ходе которого тот попросил у сыновей прощения и признался, что испугался безденежья и ответственности за их достойную жизнь. 15 февраля его арестовали. Теперь мужчине вменяется обвинение по статьям "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража". Лайф рассказывал, что мать детей подала иск на ограничение их отца в родительских правах.