НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

СК узнал, кто закидал камнями медсестёр обсерватора в Бурятии

В отношении пациента возбуждено уголовное дело.

520
Post cover

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Следователи выяснили, что на медсестёр обсерватора в Бурятии напал иностранец, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

16 мая в Бурятию из-за границы прибыл иностранный гражданин, который в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями был помещён для наблюдения в обсерватор. Спустя два дня вечером 30-летний иностранец стал проявлять недовольство из-за вынужденного нахождения в учреждении, после чего начал угрожать персоналу применением насилия и, реализуя угрозы, принялся кидать камни в сторону двух медсестёр, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента мужчину перевели в другой обсерватор. Следствие продолжается.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Бурятии находящиеся на карантине пациенты закидали камнями двух медсестёр из-за недовольства условиями содержания. Пострадавшие женщины рассказали, что от разъярённых людей им пришлось убежать в лес.

Выбор редакции

Loading...