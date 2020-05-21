СК узнал, кто закидал камнями медсестёр обсерватора в Бурятии

Следователи выяснили, что на медсестёр обсерватора в Бурятии напал иностранец, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

— 16 мая в Бурятию из-за границы прибыл иностранный гражданин, который в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями был помещён для наблюдения в обсерватор. Спустя два дня вечером 30-летний иностранец стал проявлять недовольство из-за вынужденного нахождения в учреждении, после чего начал угрожать персоналу применением насилия и, реализуя угрозы, принялся кидать камни в сторону двух медсестёр, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента мужчину перевели в другой обсерватор. Следствие продолжается.