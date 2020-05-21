Госдума поддержала поправку об увеличении минимального пособия по уходу за детьми

Также повысится максимальный размер выплат.

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком до полутора лет увеличивается в два раза, с 3375 до 6752 рублей. Эту поправку сегодня поддержала Госдума в ходе второго чтения законопроекта о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий коронавируса, передаёт ТАСС.

Поправку внесла группа парламентариев от "Единой России". Вдвое увеличить минимальный размер пособия предложил 11 мая президент России Владимир Путин. Он уточнил, что это пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Обычно это молодые родители, нуждающиеся в поддержке, добавил лидер страны.

Поправками повышается и максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декрета: с шести тысяч рублей до 13 504 рублей.