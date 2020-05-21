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Регион
Опубликовано 21 мая 2020, 13:47
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Госдума поддержала поправку об увеличении минимального пособия по уходу за детьми

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Также повысится максимальный размер выплат.

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком до полутора лет увеличивается в два раза, с 3375 до 6752 рублей. Эту поправку сегодня поддержала Госдума в ходе второго чтения законопроекта о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий коронавируса, передаёт ТАСС.

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Поправку внесла группа парламентариев от "Единой России". Вдвое увеличить минимальный размер пособия предложил 11 мая президент России Владимир Путин. Он уточнил, что это пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Обычно это молодые родители, нуждающиеся в поддержке, добавил лидер страны.

Поправками повышается и максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декрета: с шести тысяч рублей до 13 504 рублей.

Напомним, в феврале этого года после индексации ежемесячное минимальное пособие на первого ребёнка составило 3375,77 рубля, на второго и последующих детей — 6751,54 рубля.

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Анна Сокова
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