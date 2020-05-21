Путин назвал слухами и вбросами сообщения о замене традиционного образования дистанционным

Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин назвал вбросами и слухами сообщения о том, что традиционное образование в России могут полностью заменить на дистанционное.

— Все слухи и вбросы, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию, — сказал российский лидер.

Путин отметил, что система образования в том числе воспитывает, формирует личность и передаёт ценности и традиции, на которых построено российское общество. Президент также подчеркнул, что телекоммуникации не заменят живого общения.