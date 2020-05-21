Путин: Рассчитываю, что учёба для всех первокурсников начнётся без сильной задержки

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что учебный год для всех первокурсников страны, которые поступят в этом году в высшие учебные заведения, начнётся без сильной задержки в связи с пандемией коронавируса.

— Рассчитываю, что учёба для всех первокурсников страны с учётом эпидемиологической ситуации начнётся без больших потерь времени, — сказал президент.

Путин отметил, что зачисление в университеты пройдёт в августе. Кроме того, выпускники школы, которые по весомым причинам не смогли написать экзамен в июне, будут иметь возможность сдать его в августе в формате ЕГЭ на оставшиеся места в вузах, чтобы не потерять год.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что документы для поступления в магистратуру начнут принимать в июне, а в бакалавриат — в июле. Он отметил, что при таком графике зачисление пройдёт в более сжатые сроки, чем обычно, но вузы настроены начать учебный год 1 сентября. Подать документы абитуриенты смогут дистанционно через электронные ресурсы.