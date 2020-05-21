"Сочинский бегун" вышел из СИЗО и решил стать блогером

27-летний Павел, который прославился на всю страну своим недолгим побегом из сочинского обсерватора, вышел на свободу после трёх суток ареста. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам молодого человека, он чувствовал себя невероятно подавленно, пока находился в изоляторе временного содержания.

— Меня просто закрыли и обращались со мной как с преступником: убирали руки за спину, лицом к стене, — рассказал он.

Кроме того, Павел добавил, что в учреждении с ним никто не разговаривал и не общался, однако некоторые злословили, что ему "дали маленький срок".

Также молодой человек прокомментировал свою известность после того, как ролик с его пробежкой от росгвардейцев стал вирусным. По его словам, от многих людей он принимает слова поздравления, "что всё обошлось". Также он добавил, что, возможно, теперь воспользуется ситуацией и станет продвигать свой спортивный блог.

При этом он добавил, что собирается сидеть в самоизоляции. По словам Павла, правоохранители его предупредили, что в случае повторной поимки "будет хуже", и взяли с него объяснительную.

Напомним, молодой человек без разрешения вышел из обсерватора и вынудил росгвардейцев гоняться за ним по двору. "Догонялки" изрядно повеселили его заскучавших на карантине товарищей по несчастью.