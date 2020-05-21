В Роспотребнадзоре рассказали об организации детского отдыха в лагерях

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летний оздоровительный отдых детей может быть организован в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация благоприятна, а также исключить выезд несовершеннолетних за пределы субъекта, в котором они проживают.

— На первом этапе, который сегодня нам очевиден, проводить её нужно в пределах региона пока без выезда детей за пределы региона с учётом ситуации, которая складывается, — сказала она на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса с участием президента РФ Владимира Путина.

Попова отметила, что Роспотребнадзор постарался выработать такие рекомендации для организаций летней оздоровительной кампании, которые обеспечат безопасность детей и сотрудников, а также позволят отдыхать без масок. В частности, речь идёт об усилении контроля за состоянием здоровья, дезинфекционного режима и о некотором дистанцировании детей.