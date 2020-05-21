Депздрав Москвы опроверг сообщения об обязательной самоизоляции для людей с иммунитетом к CoViD-19

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения СМИ о том, что власти якобы планируют принудительно изолировать людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу.

— Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Депздрава.

Отмечается, что такой результат теста говорит, что человек болел CoViD-19 и, возможно, перенёс его в лёгкой форме, однако риск присутствия вируса в организме остаётся. Поэтому пациентам с выявленными антителами рекомендуется минимизировать контакты, но решение о необходимости самоизоляции каждый человек принимает сам.

Ранее в СМИ появилась информация, что московские власти планируют обязать горожан с иммунитетом к коронавирусу соблюдать двухнедельную изоляцию. Такие рекомендации якобы содержатся в решениях Клинического комитета по борьбе с CoViD-19, работающего при Департаменте здравоохранения столицы.