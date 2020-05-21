"Чтобы сдохли эти собачки". Мэр Алушты выругалась во время отчёта о нарушениях самоизоляции — видео

— Мы столько воюем с этими палатками. Я так эмоционально произнесла не в том плане, что против животных, а против того, что не только люди туда едут, но и ещё с собаками и кошками. Я ничего не имею против животных, у меня у самой две собаки. Я имела в виду, что ни полиция, ни казачество, ни мы не могли удержать поток машин, который шёл в Зеленогорье, — сказала мэр города.