НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

"Чтобы сдохли эти собачки". Мэр Алушты выругалась во время отчёта о нарушениях самоизоляции — видео

Галина Огнева пояснила Лайфу свои слова и извинилась за неосторожное высказывание.

840

Мэр Алушты Галина Огнева во время доклада о нарушениях режима самоизоляции с агрессией высказалась о собаках. Опубликованные на "Ютубе" кадры вызвали резонанс. При этом чиновница объяснила Лайфу, что происходило на этом совещании.

Огнева выругалась после слов её коллег о том, что на пляжной зоне обнаружили "мужа, жену и двух собачек" с палаткой.

Чтобы они сдохли, эти собачки, — заявила мэр Алушты в ответ на слова о нарушителях.

Огнева пояснила Лайфу, что неосторожно высказалась, потому что была на эмоциях из-за постоянной борьбы с нарушителями самоизоляции.

Мы столько воюем с этими палатками. Я так эмоционально произнесла не в том плане, что против животных, а против того, что не только люди туда едут, но и ещё с собаками и кошками. Я ничего не имею против животных, у меня у самой две собаки. Я имела в виду, что ни полиция, ни казачество, ни мы не могли удержать поток машин, который шёл в Зеленогорье, — сказала мэр города.

Глава Администрации Алушты также извинилась в соцсети "ВКонтакте" за свои некорректные слова, отметив, что не имела в виду ничего дурного.

Выбор редакции

Loading...