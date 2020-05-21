В российских школах отменили выпускные экзамены в 9-х классах

Выпускные экзамены в девятых классах российских школ отменили. Аттестацию проведут по текущим оценкам. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал на совещании по ситуации в системе образования, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
— Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведём аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдёт государственная аттестация в одиннадцатых классах. Аттестаты будут выданы традиционно до 15 июня, — отметил Кравцов.
А вот Единый государственный экзамен решили перенести. Владимир Путин объявил сегодня дату начала ЕГЭ — 29 июня. При этом сдавать его будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы, а аттестаты выдадут всем одиннадцатиклассникам.