В российских школах отменили выпускные экзамены в 9-х классах

Выпускные экзамены в девятых классах российских школ отменили. Аттестацию проведут по текущим оценкам. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал на совещании по ситуации в системе образования, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

— Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведём аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдёт государственная аттестация в одиннадцатых классах. Аттестаты будут выданы традиционно до 15 июня, — отметил Кравцов.