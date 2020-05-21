Путин: Российские школьники и учителя достойно выдержали дистанционное обучение

Президент России Владимир Путин считает, что отечественная система образования вместе с преподавателями и учащимися достойно выдержала испытания, возникшие на фоне пандемии CoViD-19. Об этом он заявил в ходе совещания о ситуации в сфере образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.

— Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным. Но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, и студенты, их наставники выдержали эти испытания и выдержали их достойно, — сказал Путин, добавив, что в этому году почти 692 тысячи российских школьников оканчивают 11-й класс.

При этом российский лидер отметил, что прекрасно понимает, насколько сложно было учиться и обучать "в таких экстраординарных условиях". Также Путин указал на значимость труда педагогов, которым из-за перехода на онлайн-формат пришлось в кратчайшие сроки освоить новые технологии.

— Серьёзно выросла нагрузка на педагогов. Нужно быстро освоить новые технологии, наладить технику. Не только в учебные часы, но постоянно на связи должны быть с учениками преподаватели. Думаю, что и для родителей значимость труда открылась по-новому, — подчеркнул он.

В заключение Путин заверил, что дистанционное обучение полностью оправдало себя. Несмотря на то что решение о переходе образовательных учреждений на онлайн-формат было трудно принять, оно, убеждён глава государства, стало "абсолютно верным".