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Режим ограничений на Кубани продлили до 6 июня

Решение было поддержано экспертами единогласно.

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Фото © Pixabay

Власти Краснодарского края продлили ограничительный режим, ранее введённый на фоне распространения коронавирусной инфекции, до шестого июня. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Это решение принято единогласно. С учётом эпидобстановки в крае, мнения главы Роспотребнадзора региона, врачей, министра здравоохранения, глав муниципалитетов, — написал он.

Из-за этого сохраняется движение между муниципалитетами по красным пропускам, ограничения во въезде для приезжих из других регионов, а также запрет на массовые мероприятия, включая спортивные, детские и развлекательные.

Отметим, что в связи с этим закрытыми до шестого июня остаются парки, набережные, пляжи и торговые центры.

За прошедшие сутки в 84 регионах РФ выявили ещё 8849 заболевших новой коронавирусной инфекцией, при этом 42 процента не имели её клинических проявлений.

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