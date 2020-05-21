Режим ограничений на Кубани продлили до 6 июня

Власти Краснодарского края продлили ограничительный режим, ранее введённый на фоне распространения коронавирусной инфекции, до шестого июня. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

— Это решение принято единогласно. С учётом эпидобстановки в крае, мнения главы Роспотребнадзора региона, врачей, министра здравоохранения, глав муниципалитетов, — написал он.

Из-за этого сохраняется движение между муниципалитетами по красным пропускам, ограничения во въезде для приезжих из других регионов, а также запрет на массовые мероприятия, включая спортивные, детские и развлекательные.

Отметим, что в связи с этим закрытыми до шестого июня остаются парки, набережные, пляжи и торговые центры.