Актёры и создатели фильма "Брат-2" ответили на вопрос — "В чём сила?"

"Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней". Так отвечает на один из главных вопросов картины герой Сергея Бодрова. С момента выхода фильма прошло 20 лет, но изменилось ли представление о правде за это время? Об этом Лайф спросил у тех, кто работал над "Братом-2".

Художник-постановщик Александр Гиляревский считает, что самое главное — отличать правду от истины.

— Есть правда — она у каждого своя. А есть истина — она одна, — рассуждает он. — Но правда мне помогает. Понимаете, для того чтобы лгать, нужен смысл, а я не вижу смысла, чтобы лгать.

Актёр Олег Комаров, который сыграл в этом фильме совсем небольшую роль охранника, оказался в своём ответе более категоричен.

— Правда? Какая правда? Где вы её последний раз видели? В телевизоре её нет, нигде пока нет, — сетует собеседник Лайфа.

А вот актриса Дарья Юргенс, сыгравшая в картине роль проститутки Мэрилин ("а по-русски — Даша"), с ним не согласна. По её словам, правда есть и представление о ней не изменилось за последние 20 лет.

— Любовь и правда. Вот в этом только сила, — добавила она.

Многое, по мнению собеседников Лайфа, изменилось за 20 лет и в самом кинематографе. По словам Александра Гиляревского, несмотря на все преимущества технического прогресса, итоговый продукт изменился не в лучшую сторону.

— Я пришёл ещё в советское кино, в прошлом году было 30 лет как я работаю в кинематографе, и я счастлив, что меня обучали моей профессии именно в то время, — признался художник-постановщик "Брата-2". — Сегодня девальвируется слово "люблю". Оно должно говориться много раз, но одному человеку, а не наоборот, и если об этом будут снимать молодые режиссёры, <...> это будет значит, что не всё потеряно.

В свою очередь оператор-постановщик картины Сергей Астахов видит основную проблему в том, что сегодня в процессе создания кино на первый план выходят деньги.

— Сейчас, конечно, с одной стороны, работать легче, потому что технологии изменились, но ощущение творчества исчезло напрочь, — считает он.