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"Радуюсь, что рядом". Мужчина, которого дочь нашла в подвале спустя 29 лет, рассказал о воссоединении семьи

Николай также поделился планами на будущее.

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Фото © Mash

Николай из Сыктывкара, которого дочь Анастасия нашла спустя 29 лет разлуки в подвале недалеко от дома, рассказал, что планирует восстановить документы и найти работу. Об этом сообщает Mash.

Мужчина уже около недели живёт в квартире своей дочери, а также вместе с Анастасией приобрёл новую одежду. Паспорт Николай потерял ещё давно, ему предстоит восстановить документы. Житель Сыктывкара также настроен найти работу, а пока дочь показывает ему фотографии и рассказывает о жизни.

Напомним, душещипательное воссоединение семьи произошло в Сыктывкаре недавно. Женщина узнала в грязном и голодном бездомном пропавшего 29 лет назад отца, которого долгое время безрезультатно искала.

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