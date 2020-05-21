Мэр города притворился мёртвым и спрятался в гробу, чтобы не попасться за нарушение карантина

Мэр одного из районов провинции Кастровиррейна, расположенной на западе Перу, притворился мёртвым и спрятался от полиции, чтобы не попасться за нарушение карантинных мер, передаёт местный информационный ресурс Comercio.
Согласно предварительной информации, градоначальник района Тантара по имени Хайме Роландо Урбина Торрес выпивал с друзьями, когда вдруг они увидели правоохранителей, проводивших рейд. Он попытался спрятаться в гробу и притвориться умершим от коронавируса. При этом его попутчики поступили так же.
Соответствующая фотография, как Урбина Торрес лежит в открытом гробу, позднее появилась в СМИ.
Отметим, что провести сотрудников полиции находчивому градоначальнику не удалось. Мужчину задержали и доставили в участок, равно как и его друзей. Причём во время ареста мэр был сильно пьян.
Как отмечает издание, местные жители района не раз жаловались на то, что их мэр не воспринимает ситуацию с распространением коронавирусной инфекции всерьёз и не принимает никаких мер по борьбе с ней. В частности, один из местных жителей сообщил, что из 54 дней строгого карантина Урбина Торрес находился в Тантаре лишь 8 дней.