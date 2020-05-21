Мэр города притворился мёртвым и спрятался в гробу, чтобы не попасться за нарушение карантина

Мэр одного из районов провинции Кастровиррейна, расположенной на западе Перу, притворился мёртвым и спрятался от полиции, чтобы не попасться за нарушение карантинных мер, передаёт местный информационный ресурс Comercio.

Согласно предварительной информации, градоначальник района Тантара по имени Хайме Роландо Урбина Торрес выпивал с друзьями, когда вдруг они увидели правоохранителей, проводивших рейд. Он попытался спрятаться в гробу и притвориться умершим от коронавируса. При этом его попутчики поступили так же.

Соответствующая фотография, как Урбина Торрес лежит в открытом гробу, позднее появилась в СМИ.

Отметим, что провести сотрудников полиции находчивому градоначальнику не удалось. Мужчину задержали и доставили в участок, равно как и его друзей. Причём во время ареста мэр был сильно пьян.