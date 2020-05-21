Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничительных мер в столице. Об этом сообщается на его сайте.
— Нам удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии. Количество выявляемых случаев начало снижаться... Считаю, что в этих условиях мы можем продолжать постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций, — отметил Собянин.
С 25 мая в Москве возобновят работу 88 МФЦ в наиболее густонаселённых районах города, а также каршеринг. А уже с 21 мая работодатели в столице смогут аннулировать пропуска сотрудников, чьё присутствие в офисе не требуется.
Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что детские сады в Москве до конца лета будут работать в режиме дежурных групп. На время эпидемии коронавируса в одной из них может одновременно пребывать не более 12 детей.