Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничительных мер в столице. Об этом сообщается на его сайте.

— Нам удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии. Количество выявляемых случаев начало снижаться... Считаю, что в этих условиях мы можем продолжать постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций, — отметил Собянин.

С 25 мая в Москве возобновят работу 88 МФЦ в наиболее густонаселённых районах города, а также каршеринг. А уже с 21 мая работодатели в столице смогут аннулировать пропуска сотрудников, чьё присутствие в офисе не требуется.