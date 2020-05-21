Столичные детские сады всё лето будут работать в режиме дежурных групп

Детские сады в Москве до конца лета будут работать в режиме дежурных групп. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил мэр Сергей Собянин, отвечая на вопросы обеспокоенных родителей, которые скоро выйдут на работу.

— Мы официально не закрывали детские сады, они всё время продолжали работать, — напомнил столичный градоначальник. — Мы создали специальные дежурные группы по 12 человек, куда можно было приводить детей.

По словам Собянина, даже во время строгого режима самоизоляции многие родители пользовались этой услугой и по мере ослабления ограничений таких будет всё больше. Если ещё неделю назад дежурные группы посещало 2,5 тысячи юных москвичей, то на сегодняшний день их уже около четырёх тысяч.

— Я думаю, что они (детские сады) будут в таком же режиме работать. Ведь у нас даже в прежние годы в летнее время работали дежурные группы, потому что количество детей уменьшалось, — добавил мэр.

Собянин советует родителям принимать решение по необходимости. Если им действительно нужно выходить на работу, а ребёнка оставить не с кем, то можно привести его в садик, заранее предупредив воспитателя или администрацию учреждения.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день власти оценивают ситуацию с коронавирусом в Москве как достаточно позитивную. В больницы поступает вдвое меньше тяжелобольных пациентов, чем выписывается.