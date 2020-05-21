На Урале из психдиспансера сбежал пациент. Медики ищут его уже 10 дней

Из Первоуральского психоневрологического интерната сбежал 27-летний мужчина. Об этом сообщил Лайфу пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошёл ещё 11 мая. Тогда злоумышленника поймали в 40 км от Екатеринбурга и на служебном автомобиле диспансера вместе с санитаркой отправили обратно в медучреждение. Однако по пути он попросился по нужде и сбежал. До сих пор его местонахождение неизвестно.

— Вчера, 20 мая, директор диспансера обратился в органы внутренних дел с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения скрывшегося больного. Отмечу, что ранее гражданин в поле зрения силовиков не попадал, судимости не имеет. Из особых примет — картавит, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, — сказал Горелых.

Он отметил, что у пациента отключён мобильный телефон, что свидетельствует о том, что он чётко понимает, что это усложнит его поиски. На розыск мужчины ориентированы все наряды полиции Свердловской области.

Напомним, в середине апреля шестеро пациентов Иркутской клинической психиатрической больницы № 1 сбежали ночью, угрожая расправой медсестре, которую взяли в заложницы. Лайф сообщал подробности произошедшего, а также публиковал видео с камер наблюдения. Все беглецы уже задержаны, они стали фигурантами уголовного дела по статье об угрозе убийством.