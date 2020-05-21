Российский космонавт Борисенко рассказал, как пережить самоизоляцию

Российский космонавт Андрей Борисенко рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", как пережить режим самоизоляции.

По его словам, космическая изоляция, как правило, длится более полугода — от 180 до 220 дней, в связи с этим у него есть опыт проживания в замкнутом пространстве с одними и теми же людьми.

Борисенко заявил, исходя из собственного опыта, что в первую очередь нужно найти занятие для себя и своих близких. К примеру, можно начать наводить порядок дома.

Кроме того, отметил космонавт, можно заняться саморазвитием и повышением квалификации. Также Борисенко посоветовал ценить свободное время, которое сейчас можно посвятить семье, и предложил вспомнить, как его в обычное время катастрофически не хватает.

— [Можно] очень много и плодотворно общаться с родными и близкими, которые живут вместе с нами. Ведь иногда ритм нашей суматошной жизни таков, что их в повседневной жизни мы видим лишь утром, вечером и ночью, а на общение времени не остается, — подчеркнул он.