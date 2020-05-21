Собянин: В Москве в настоящее время достаточно позитивная ситуация с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в настоящее время сложилась достаточно позитивная ситуация с коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

— При огромном количестве тестов — около 50 тысяч классических ПЦР-тестов в сутки — выявляемость где-то между 2,5–3 тысячами, — сказал он, отметив, что это большое число, но оно вдвое меньше показателей месячной давности.

Собянин также сообщил, что с каждой неделей уменьшается и количество выявленных пневмоний. Кроме того, в столичные больницы поступает всё меньше тяжелобольных пациентов, в частности, сегодня количество выписываемых больных вдвое превысило этот показатель.

По словам мэра, смертность в мае будет расти, так как борьба с болезнью идёт долго и количество тяжелобольных увеличивается. Врачи борются за каждого пациента, однако всех в такой ситуации спасти не всегда возможно. Повышенный показатель смертности будут давать пиковые значения заболеваемости и поступлений в медучреждения в конце апреля и начале мая.