Заболеть по обычаям предков. 155 человек заразились коронавирусом на похоронах в Бжедугхабле

В кавказской Республике Адыгея полторы сотни человек заразились коронавирусом на траурной церемонии. Соблюдение обычаев предков жителями аула стоило карьеры районному главе. Как вышло, что 500 человек рискнули здоровьем, — в материале Лайфа.

В конце апреля власти Адыгеи готовились к майским праздникам. Глава республики Мурат Кумпилов проводил совещание с оперативным штабом по предупреждению распространения коронавируса. Губернатор предупреждал, что на праздничной неделе ни в коем случае нельзя допустить ослабление режима самоизоляции.

Глава Республики Адыгея призывал к жёсткому режиму самоизоляции, но послушались не все. Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Жители Красногвардейского района республики слова губернатора не восприняли всерьёз.

Все на похороны!

В первый же праздничный день — 1 Мая — в отдалённом ауле Бжедугхабль на границе с Краснодарским краем собралось на похороны 500 человек. Хоронили уважаемого человека, на траурное мероприятие съехались даже родственники из соседнего региона. Уже через несколько дней "старшую родственницу" госпитализировали с подозрением на коронавирус. А вслед за ней диагноз подтвердился ещё у десятка участников траурной церемонии.

Местные власти начали принимать меры — в Красногвардейском районе, к которому относится аул Бжедугхабль, ограничили передвижение между населёнными пунктами — закрыли автовокзалы, остановки и улицы, а также места скопления людей — рынки и отделения Сбербанка — начали дезинфицировать спецсредствами, а людей обязали носить маски и перчатки. На рынках начали проводить рейды, чтобы выяснить, соблюдают ли там люди масочный режим. Всех стали массово проверять на предмет контакта с заболевшими — пробы взяли у трёх тысяч человек. Власти установили наблюдение за 300 потенциально инфицированными.

Фото © ТАСС / Коньков Сергей

Но число заболевших после похорон всё равно росло — к 20 мая насчитали уже 155. Этот случай сильно подпортил статистику заболеваемости коронавирусом в Адыгее. На 1 Мая там было зафиксировано только 165 инфицированных.

Сейчас в Красногвардейском районе сохраняется режим ограничений — в аулах установили посты, которые контролируют любые перемещения людей. Чтобы поехать в соседний населённый пункт на личном автомобиле, нужно оформить пропуск, рассказали Лайфу в районной администрации и добавили, что даже ограничили время работы продуктовых магазинов до 12 часов в день (с 7:00 до 19:00).

Кого винить в массовом заражении

Вину за массовое заражение жителей коронавирусом на похоронах глава Адыгеи возложил на районные власти. После скандала губернатор отправился в очаг коронавируса. Оказалось, что похороны — не единственный случай нарушения режима самоизоляции. Жители района систематически нарушали карантин и допускали массовые контакты.

Губернатор Кумпилов раскритиковал работу районных властей из-за недостаточного контроля за соблюдением режима самоизоляции, слабой профилактической и разъяснительной работы среди местных жителей.

Из правительства в район и в отставку

После порки от губернатора глава Красногвардейского района Альберт Османов ушёл в отставку. Чиновник сам сообщил об этом на сессии районных депутатов. Османов объяснил своё решение тем, что ему не удалось сплотить команду и достигнуть намеченных социально-экономических показателей, ну и коронавирус помог, признал госслужащий.

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов. Фото © adygheya.ru

Жители района вступились за своего главу и создали петицию в его поддержку, также защитники Османова пишут губернатору Адыгеи в его аккаунт в "Инстаграме", требуя оставить чиновника на своём месте.

Альберт Османов пришёл руководить Красногвардейским районом прямо из Правительства Адыгеи, где четыре года занимал кресло министра труда и социального развития. На тот момент регионом уже руководил губернатор Кумпилов и лично ставил задачи по развитию Красногвардейского района перед своим бывшим подчинённым Османовым.

Красногвардейский район Адыгеи. Фото © adygheya.ru

Губернатор поручил Османову повысить инвестиционную привлекательность района и обеспечить приток инвестиций в экономику муниципального образования, а также способствовать развитию малого и среднего предпринимательства.