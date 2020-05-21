Жительница Коломны на допросе рассказала, почему задушила девятимесячного сына — видео

В Коломне следователи предъявили обвинение местной жительнице, задержанной по подозрению в убийстве девятимесячного сына, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Женщина на допросе признала вину и раскаялась в содеянном, пояснив, что хотела прекратить мучения сына, который болел. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу. Расследование уголовного дела по факту убийства малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, продолжается.