Volkswagen отзывает больше тысячи внедорожников Touareg из-за утечки масла

Компания "Фольксваген Груп Рус" объявила об отзыве 1099 автомобилей Volkswagen Touareg. По сообщению пресс-службы Росстандарта, под отзывную кампанию подпадают машины, изготовленные в 2019 году. В качестве дефекта, послужившего причиной отзыва внедорожников, называется брак сварного соединения трубки трансмиссионного масла, что потенциально может привести к появлению утечки. На автомобилях 2019 года необходимо проверить дату производства трубки для трансмиссионного масла — она указана на специальной наклейке.