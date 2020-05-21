В Совфеде объяснили предложение законодательно закрепить понятие самоизоляции

Понятие самоизоляции уже имеет достаточную определённость в обществе, но для юридического обоснования прав и обязанностей сторон необходимо закрепить его в законе, рассказал Лайфу член Совета Федерации, член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин.

— Чёткое правовое определение этого понятия будет способствовать более эффективному использованию режима самоизоляции и борьбы с опасными для человека заболеваниями. Думаю, что такое решение вопроса будет правильным, — считает парламентарий.

Карлин отметил, что само слово "изоляция" может пугать, однако правильная формулировка снимет напряжение. По его мнению, законодательное определение будет достаточно кратким и наполненным конкретным содержанием, включая примеры ситуаций. Парламентарий также подчеркнул, что регионы России разные по ряду критериев, а самоизоляция в мегаполисе отличается от изоляции в малочисленном или отдалённом населённом пункте.

Кроме того, по мнению сенатора, работа юристов должна учитывать общественную практику, которая вырабатывается сегодня.