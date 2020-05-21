Рособрнадзор обнародовал предварительный график ЕГЭ в 2020 году

Рособрнадзор сообщил предварительные даты проведения единого государственного экзамена в 2020 году.

Так, в первый день ЕГЭ, 29 июня, выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику. Экзамен по русскому языку пройдёт в два дня — 2 и 3 июля. 6 июля экзамен предстоит сдать тем, кому необходима при поступлении математика, а 9 июля — история и физика.

ЕГЭ по иностранному языку будут сдавать в три дня, 16 июля вместе с биологией, 18 и 20 июля, при этом в два последних дня пройдёт устная часть экзамена. Ученики, которым для поступления необходимы обществознание и химия, будут писать экзамены 13 июля.