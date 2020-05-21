New York Times: США в пятницу уведомят Россию о выходе из Договора по открытому небу

Власти США намерены в пятницу, 22 мая, уведомить Россию о выходе из Договора по открытому небу. По крайней мере, об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.

Издание уточняет, что выход из очередного соглашения может означать, что президент Дональд Трамп не намерен продлевать и основополагающий договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2021 году. Официальными заявлениями на этот счет редакция New York Times не располагает.

Отметим, что США и Россия в прошлом неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях договора. Более того, в американском оборонном бюджете на 2019 год уже было сказано, что страна приостанавливает сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу до тех пор, пока РФ "не вернётся к соблюдению договора". В конце прошлого года Вашингтон вновь сделал заявление о возможность выхода из Договора по открытому небу, хотя позже признали, что это может стать большой ошибкой.