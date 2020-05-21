Путин поддержал решение губернатора Краснодарского края избираться на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал действующего главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора региона.
— Безусловно, вашу кандидатуру поддержу и хочу пожелать вам успехов, — сказа российский лидер.
Путин отметил, что решающее слово в любом случае остаётся за жителями края. В свою очередь, президент поддерживает решение Кондратьева исходя из результатов пятилетней работы последнего на должности губернатора. Российский лидер подчеркнул, что Краснодарский край демонстрирует хорошие темпы работы.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поддержал выдвижение Минниханова на пост главы Татарстана на новый срок, отметив, что республика находится на лидирующих позициях в разных сферах.