Путин поддержал решение губернатора Краснодарского края избираться на новый срок

Путин отметил, что решающее слово в любом случае остаётся за жителями края. В свою очередь, президент поддерживает решение Кондратьева исходя из результатов пятилетней работы последнего на должности губернатора. Российский лидер подчеркнул, что Краснодарский край демонстрирует хорошие темпы работы.