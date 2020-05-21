Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска сотрудников, чьё присутствие в офисе не требуется

С 21 мая московские работодатели должны принять меры для минимизации личного присутствия сотрудников на рабочих местах. Поэтому, согласно указу мэра Сергея Собянина, они смогут самостоятельно аннулировать цифровые пропуска тех работников, чьё присутствие в офисе не требуется.

— Возвращать работников в офисы полностью пока ещё слишком рано. Поэтому все городские организации должны сохранять максимальную долю сотрудников, остающихся работать в дистанционном режиме, — отметил Собянин.

При этом глава города отметил, что впервые с начала распространения коронавируса новый день приносит не только дополнительные заботы, но и хорошие новости: появилась надежда на окончание пандемии.