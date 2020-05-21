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Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска сотрудников, чьё присутствие в офисе не требуется

Сделать это можно в личном кабинете юрлица, индивидуального предпринимателя на сайте мэра и правительства столицы.

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Фото © ТАСС / Шеметов Максим

С 21 мая московские работодатели должны принять меры для минимизации личного присутствия сотрудников на рабочих местах. Поэтому, согласно указу мэра Сергея Собянина, они смогут самостоятельно аннулировать цифровые пропуска тех работников, чьё присутствие в офисе не требуется.

— Возвращать работников в офисы полностью пока ещё слишком рано. Поэтому все городские организации должны сохранять максимальную долю сотрудников, остающихся работать в дистанционном режиме,отметил Собянин.

При этом глава города отметил, что впервые с начала распространения коронавируса новый день приносит не только дополнительные заботы, но и хорошие новости: появилась надежда на окончание пандемии.

И очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием. Для этого мы должны по-прежнему сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований. И я уверен, тогда у нас будет возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни, — добавил градоначальник.

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