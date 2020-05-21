Трамп подтвердил, что США выходят из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что Штаты покидают Договор по открытому небу. Он пояснил, что у Вашингтона с Москвой хорошие отношения, но Америка не будет участвовать в соглашении, пока Россия якобы его не соблюдает. Об этом сообщает AFP.

— Поэтому, пока они не будут придерживаться договора, мы выйдем. Но есть неплохой шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то такое, чтобы снова вместе вернуть это соглашение, — заявил Трамп.

Напомним, ранее газета New York Times сообщила, что в пятницу США уведомят Россию о выходе из Договора по открытому небу. Его участники на данный момент могут совершать облёты территорий друг друга для контроля военной деятельности.