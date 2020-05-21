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Трамп подтвердил, что США выходят из Договора по открытому небу

Он отметил, что есть шанс для заключения нового соглашения.

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Фото © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что Штаты покидают Договор по открытому небу. Он пояснил, что у Вашингтона с Москвой хорошие отношения, но Америка не будет участвовать в соглашении, пока Россия якобы его не соблюдает. Об этом сообщает AFP.

Поэтому, пока они не будут придерживаться договора, мы выйдем. Но есть неплохой шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то такое, чтобы снова вместе вернуть это соглашение, — заявил Трамп.

Напомним, ранее газета New York Times сообщила, что в пятницу США уведомят Россию о выходе из Договора по открытому небу. Его участники на данный момент могут совершать облёты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

США и Россия в прошлом неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях договора. В 2018 году Штаты обвинили РФ в невыполнении условий Договора по открытому небу. Как позже объяснили в Минобороны России, на самом деле это было частью кампании против нового самолёта наблюдения Ту-214ОН. Также в американском оборонном бюджете на 2019 год уже говорилось, что страна приостанавливает сотрудничество с Россией в рамках договора, пока Россия "не вернётся к его соблюдению". В конце прошлого года США вновь сделали заявление о возможном выходе из соглашения, хотя позже признали, что это может стать большой ошибкой.

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