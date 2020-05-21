Трамп подтвердил, что США выходят из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что Штаты покидают Договор по открытому небу. Он пояснил, что у Вашингтона с Москвой хорошие отношения, но Америка не будет участвовать в соглашении, пока Россия якобы его не соблюдает. Об этом сообщает AFP.
— Поэтому, пока они не будут придерживаться договора, мы выйдем. Но есть неплохой шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то такое, чтобы снова вместе вернуть это соглашение, — заявил Трамп.
Напомним, ранее газета New York Times сообщила, что в пятницу США уведомят Россию о выходе из Договора по открытому небу. Его участники на данный момент могут совершать облёты территорий друг друга для контроля военной деятельности.
США и Россия в прошлом неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях договора. В 2018 году Штаты обвинили РФ в невыполнении условий Договора по открытому небу. Как позже объяснили в Минобороны России, на самом деле это было частью кампании против нового самолёта наблюдения Ту-214ОН. Также в американском оборонном бюджете на 2019 год уже говорилось, что страна приостанавливает сотрудничество с Россией в рамках договора, пока Россия "не вернётся к его соблюдению". В конце прошлого года США вновь сделали заявление о возможном выходе из соглашения, хотя позже признали, что это может стать большой ошибкой.