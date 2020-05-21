В Москве с 25 мая возобновят работу 88 многофункциональных центров

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 25 мая в столице начнут работать центры государственных услуг "Мои документы", однако пока не в полном объёме — откроется только 88 МФЦ в наиболее густонаселённых районах города. Данная мера входит в первый этап смягчения ограничений, введённых в связи с коронавирусом.

— Посещение центров "Мои документы" будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru. Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра.

Отмечается, что посетители и сотрудники должны будут использовать маски и перчатки, а на входе в центр будут бесконтактно измерять температуру тела. Кроме того, в помещениях МФУ нанесут разметку для соблюдения дистанции, а также установят защитные стёкла. Регулярно будет проводиться дезинфекция поверхностей, к которым прикасаются посетители, в частности дверных ручек, кресел и столов.