Жители Боровичей вышли на пикет в поддержку полицейских после "жёсткого" задержания педофила

Сегодня жители новгородского города Боровичи вышли на пикет у межрайонного следственного отдела в поддержку трёх полицейских, которые в прошлом году поймали педофила. Правоохранителей обвиняют в превышении должностных полномочий при задержании. Видео опубликовала группа "Боровичи — самое интересное для вас!" в соцсети "ВКонтакте".

Год назад, весной 2019 года, сотрудники уголовного розыска Дмитрий Александров, Эдгар Афанасьев и Павел Боровков установили личность педофила, который в городских автобусах приставал к девочкам в возрасте 9–12 лет. Правоохранители задержали подозреваемого, который, как отмечается, оказал сопротивление, из-за чего полицейским пришлось его повалить на землю.

Спустя пару дней задержанный написал заявление о превышении сотрудниками полиции должностных полномочий, а также снял побои. Он утверждал, что его избивали.

Дело возобновили 19 мая 2020 года, рассказал Лайфу адвокат Павла Боровкова Татеос Тумасян, всех сотрудников уголовного розыска задержали. Обвинение в настоящий момент не предъявлено, однако по статье, по которой заведено дело после инцидента, полицейским грозит от трёх до десяти лет заключения. Адвокат отметил, что задержание уже обжаловано у прокурора области, кроме того, оно было незаконным, так как с момента возбуждения прошло больше года, а единственным основанием являются показания очевидцев. Сам Боровков снял видеообращение к общественности, в котором рассказал свою версию событий.

Как уточнил Лайфу отец одной из пострадавших от педофила девочки Иван К., сотрудники полиции и ранее сообщали, что на них заведено дело. Он отметил, что правоохранители ничего противоправного не делали. Мужчина видел подозреваемого в педофилии после задержания и утверждает, что явных повреждений у него не было. Иван К. подчеркнул, что сотрудники уголовного розыска на хорошем счету и общественность считает важным их защитить.

Жители Боровичей собрались сегодня у здания межрайонного следственного отдела, чтобы поддержать задержанных полицейских. Среди собравшихся были не только родственники сотрудников уголовного розыска или люди, каким-либо образом причастные к делу, но и другие неравнодушные жители города.