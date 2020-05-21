"Что-то их развелось". К жителям Ярославской области вышел второй за пять дней медведь — видео

Видео © VK / "Жесть Ярославля"
В Ярославской области к местным жителям вышел второй за пять дней медведь. Накануне зверь прогулялся по огороду жительницы посёлка Летешовка Тутаевского района. Видео с места происшествия появилось в Сети.
В Департаменте охраны окружающей среды и природопользования области сообщили, что в район направлены охотинспектор и охотоведы для наблюдения за передвижением животного.
— Скорее всего, медведя привлекли запахи пищевых отходов, которые в сельской местности часто складируют в компостные ямы. В этом месте близко к домам проходит лесной массив, нужно понимать, что в лесу всегда есть вероятность встретить дикого зверя, — говорится в сообщении.
За последнее время это уже второй случай выхода медведей к людям в Ярославской области. В ночь на 18 мая хищник напал на человека в спальном районе Ярославля. Спас мужчину от зубов хищника таксист, чей автомобиль был припаркован поблизости. Водитель не растерялся, включил фары и начал сигналить, чем напугал животное. В течение 15 часов косолапый не уходил вглубь леса и оставался на опасно близком расстоянии, поэтому его застрелили.