"Что-то их развелось". К жителям Ярославской области вышел второй за пять дней медведь — видео

Видео © VK / "Жесть Ярославля"

В Ярославской области к местным жителям вышел второй за пять дней медведь. Накануне зверь прогулялся по огороду жительницы посёлка Летешовка Тутаевского района. Видео с места происшествия появилось в Сети.

В Департаменте охраны окружающей среды и природопользования области сообщили, что в район направлены охотинспектор и охотоведы для наблюдения за передвижением животного.

— Скорее всего, медведя привлекли запахи пищевых отходов, которые в сельской местности часто складируют в компостные ямы. В этом месте близко к домам проходит лесной массив, нужно понимать, что в лесу всегда есть вероятность встретить дикого зверя, — говорится в сообщении.