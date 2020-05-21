"Роснефть" предъявила РБК иск на 43 млрд из-за заголовка. Эта сумма — рекордная для медиарынка

Компания "Роснефть" подала в суд на РБК из-за ущерба репутации и намерена получить компенсацию в 43 миллиарда рублей. Об этом говорится в статье на сайте самого издания. Эта сумма является рекордной для медиарынка.

Поводом стала публикация, вышедшая на РБК 14 мая. Изначально её заголовок звучал как "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". После того как издание получило комментарий от "Роснефти", заголовок был изменён на "Росзарубежнефть" получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП".

По мнению пресс-службы "Роснефти", редакция использовала "провокационное заявление, создав впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле", тем самым спровоцировав "волну дезинформации" в печатных и электронных СМИ. А саму сумму иска в компании объяснили динамикой акций на ММВБ — якобы после выхода публикации РБК 14 мая котировки "Роснефти" на Мосбирже "демонстрировали худшую динамику в сравнении с рынком".

— Редакция РБК отказалась опровергнуть свою провокационную информацию, принести публичные извинения за распространение информации, дезориентирующей рынок и наносящей существенный материальный ущерб компании, — отметили в "Роснефти".

В свою очередь редакция РБК утверждает, что их публикация основана исключительно на официальных документах. Издание обращает внимание, что не оно стало первоисточником новостного сюжета о продаже венесуэльских активов "Роснефти", хотя коллективу льстит настолько высокая оценка влияния их работы на акции крупнейшей публичной нефтегазовой корпорации мира.

— Мы восхищены оценкой влияния РБК на происходящее на российском и мировом рынках и намерены и дальше предоставлять нашей аудитории взвешенную информацию, помогающую принимать решения в бизнесе, — прокомментировал гендиректор РБК Николай Молибог.