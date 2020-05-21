Можно даже отравиться. Врачи предупредили о негативных последствиях использования дезодорантов

С приближением тёплого времени года в России традиционно возрастают объёмы продаж дезодорантов и антиперспирантов. Однако врачи предупреждают: частое использование этих средств может привести к плачевным последствиям, передаёт News.ru.

Специалисты поясняют, что в составе этих средств могут быть опасные для здоровья вещества, к примеру, свинец. Несмотря на то что он является хорошим антисептиком, негативное воздействие на кожу человека перевешивает этот плюс. Он токсичен для организма и может вызвать индивидуальную непереносимость.

Также пагубное влияние на здоровье могут оказать встречающиеся в составе дезодорантов титан и цианид, а также тяжёлые металлы.

Последние могут накапливаться в организме и провоцировать болезни лимфоузлов и сосудов из-за того, что наносятся рядом с аксиллярной областью, где есть их большое скопление. Частое употребление косметического средства может привести к отравлению и лимфадениту (воспаление ткани лимфатического узла). Иногда, чтобы устранить проблему, человеку даже приходится ложиться под нож хирурга.

Также опасен гидрат хлористого алюминия. Это активное и агрессивное вещество может вызывать кожные реакции, к примеру, дерматит.

— Я бы рекомендовала россиянам использовать пасты от пота. Составы у них лучше, чем у дезодорантов и антиперспирантов, — туда обычно входят мел и окись цинка. Кроме того, могу посоветовать детские присыпки, — отметила терапевт Людмила Лапа.