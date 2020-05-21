Экономист считает, что уголовная ответственность за серые зарплаты только ухудшит ситуацию

Экономист Виталий Калугин заявил, что введение уголовной ответственности за зарплату в конверте вне зависимости от суммы выплат приведёт к росту "серой экономики". Об этом сообщает Ura.ru.

— В стране достаточно кеша, он составляет существенную долю экономики... Попытаться запретить его уголовным образом, наверное, можно, но, скорее всего, это приведёт к росту ставок. Его будут покупать не за 10%, а за 15%... Будет уголовная статья — вырастет ставка обналичивания, поскольку это всё будет иметь больший риск, — заявил Калугин.

Экономист считает, что верным способом борьбы с зарплатами в конвертах может стать уменьшение ставки зарплатных налогов.