"Слишком эмоциональное предложение". Онищенко выступил против закрепления "самоизоляции" в законе

В предложении законодательно закрепить понятие самоизоляции нет ничего, кроме эмоций, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

— Пока у меня впечатление, что это слишком эмоциональное предложение. Я не понимаю, что они хотят вложить в это понятие, какие будут рычаги контроля, какие меры. Давайте ещё "порог" введём и "обсервацию", — сказал он в эфире НСН.

Онищенко отметил, что у него как у профессионала данное предложение вызывает только недоумение.