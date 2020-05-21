"Слишком эмоциональное предложение". Онищенко выступил против закрепления "самоизоляции" в законе

В предложении законодательно закрепить понятие самоизоляции нет ничего, кроме эмоций, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
— Пока у меня впечатление, что это слишком эмоциональное предложение. Я не понимаю, что они хотят вложить в это понятие, какие будут рычаги контроля, какие меры. Давайте ещё "порог" введём и "обсервацию", — сказал он в эфире НСН.
Онищенко отметил, что у него как у профессионала данное предложение вызывает только недоумение.
Ранее Лайф сообщал, что в Совфеде предложили законодательно закрепить понятие самоизоляции. Уточняется, что коррективы могут внедрить в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".